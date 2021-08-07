غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 12:33 صباحا
أشرف غوارديولا على «البرغوث الصغير» ميسي في برشلونة لمدة أربعة أعوام ذهبية حصد خلالها الثنائي العديد من الألقاب. (أرشيفية، الإنترنت)

استبعد مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه بعد إعلان برشلونة المفاجئ رحيل قائده عن ملعب «كامب نو». وصرح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة أنه ليس من الوارد أبدا تعاقد فريقه مع ليونيل ميسي الذي أعلن نادي برشلونة مساء الخميس مغادرته أحضان الفريق الكاتالوني، وفق «فرانس برس».

وأشرف غوارديولا على «البرغوث الصغير» في برشلونة لمدة أربعة أعوام ذهبية حصد خلالها الثنائي العديد من الألقاب وهيمن على الكرة المحلية والاوروبية، ما جعل اسم الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يرتبط بانتقال محتمل إلى سيتي بعد صدمة الإعلان الخميس عن رحيله.

وجاء خبر رحيل ميسي عن كاتالونيا عقب اتمام سيتي صفقة قياسية محلية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) لضم صانع ألعاب أستون فيلا وقائده الدولي جاك غريليش، مما يجهض تقنيا إمكانية تعاقد مفترض مع الساحر الأرجنتيني.

وانتهى عقد المهاجم الارجنتيني البالغ 34 عاما في يونيو المضي، لكن بدا أنه عازم على توقيع صفقة جديدة قبل الإعلان المفاجئ عن رحيله.

غوارديولا: ميسي ليس في أذهاننا
أصرّ غوارديولا في مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة درع المجتمع أمام ليستر سيتي على أنه لا يدخل ضمن خططه الحالية مسألة اعادة لم شمله مع ميسي. 

وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق «في الوقت الحالي، ليس في أذهاننا (التعاقد مع ميسي)، قطعا لا». 

وتابع «لقد أنفقنا 40 مليون جنيه إسترليني من خزينة النادي على جاك غريليش. سندفع 100 مليون، منها 60 مليوناً حصلنا عليها في العام الماضي  بعد بيع لاعبين شبان من أكاديمية سيتي  وسنُحضر الرقم 10 لأننا كنا مقتنعين بجاك غريليش».

- رئيس برشلونة: النادي أهم من أي شيء حتى من أفضل لاعب في العالم
- برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
- أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة

وأضاف «بدا الأمر وكأنه انتهى بشكل جيد من حيث استمرار ميسي مع برشلونة. في النهاية كانت مفاجأة للجميع، وأنا منهم بالطبع، لكني أعتقد أن (رئيس برشلونة جوان) لابورتا أوضح اليوم سبب ذلك».

وبالفعل، فقد خرج لابورتا صباح الجمعة للإعلان أمام وسائل الإعلام عن عدم قدرة برشلونة على الاحتفاظ بخدمات ميسي بسبب مشاكل مالية «مروعة» موروثة عن الإدارة السابقة.

وبالإضافة إلى سيتي، ترجح التوقعات دخول باريس سان جرمان الفرنسي على خط التعاقد مع النجم الارجنتيني الفائز بأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب في الدوري الإسباني في رحلته الطويلة مع برشلونة.

ذكريات غوارديولا عن ميسي
وتحدث غوارديولا عن العلاقة التي تربطه بميسي قائلاً «العاطفة والأفعال المذهلة أن تكون أمام الفريق وأن تشاهد ما يمكنه فعله بالكرة، مع زملائه في مباراة كرة قدم، يومًا بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، كان يصنع شيئًا فريدًا».

وتابع متوجهاً للأرجنتيني «يمكنني فقط أن أقول لك شكراً جزيلاً لرفع برشلونة إلى مستوى آخر، لجعل برشلونة يهيمن على العالم خلال عقد معه ومع رفاقه. بالطبع أتمنى له في السنوات الأخيرة من مسيرته الأفضل ولن يتم نسيانه، وهذا مؤكد».

وختم «نأمل في يوم من الأيام أن نقول بشكل صحيح انها أفضل مباراة اعتزال على الإطلاق. إنه يستحق ذلك لمساهمته في رفع هذا النادي لمستوى آخر ولكن إذا وصل لابورتا إلى هذه الحالة، فذلك لسوء الحظ لأن شخصًا قبله لم يتصرف بشكل جيد» في إشارة إلى الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
لابورتا: تمديد عقد ميسي كان سيشكل «مخاطر مالية» لبرشلونة
رياضة عالمية
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس برشلونة: النادي أهم من أي شيء حتى من أفضل لاعب في العالم