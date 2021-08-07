غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه

أشرف غوارديولا على «البرغوث الصغير» ميسي في برشلونة لمدة أربعة أعوام ذهبية حصد خلالها الثنائي العديد من الألقاب. (أرشيفية، الإنترنت)

استبعد مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه بعد إعلان برشلونة المفاجئ رحيل قائده عن ملعب «كامب نو». وصرح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة أنه ليس من الوارد أبدا تعاقد فريقه مع ليونيل ميسي الذي أعلن نادي برشلونة مساء الخميس مغادرته أحضان الفريق الكاتالوني، وفق «فرانس برس».

وأشرف غوارديولا على «البرغوث الصغير» في برشلونة لمدة أربعة أعوام ذهبية حصد خلالها الثنائي العديد من الألقاب وهيمن على الكرة المحلية والاوروبية، ما جعل اسم الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يرتبط بانتقال محتمل إلى سيتي بعد صدمة الإعلان الخميس عن رحيله.

وجاء خبر رحيل ميسي عن كاتالونيا عقب اتمام سيتي صفقة قياسية محلية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) لضم صانع ألعاب أستون فيلا وقائده الدولي جاك غريليش، مما يجهض تقنيا إمكانية تعاقد مفترض مع الساحر الأرجنتيني.

وانتهى عقد المهاجم الارجنتيني البالغ 34 عاما في يونيو المضي، لكن بدا أنه عازم على توقيع صفقة جديدة قبل الإعلان المفاجئ عن رحيله.

غوارديولا: ميسي ليس في أذهاننا

أصرّ غوارديولا في مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة درع المجتمع أمام ليستر سيتي على أنه لا يدخل ضمن خططه الحالية مسألة اعادة لم شمله مع ميسي.

وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق «في الوقت الحالي، ليس في أذهاننا (التعاقد مع ميسي)، قطعا لا».

وتابع «لقد أنفقنا 40 مليون جنيه إسترليني من خزينة النادي على جاك غريليش. سندفع 100 مليون، منها 60 مليوناً حصلنا عليها في العام الماضي بعد بيع لاعبين شبان من أكاديمية سيتي وسنُحضر الرقم 10 لأننا كنا مقتنعين بجاك غريليش».

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وأضاف «بدا الأمر وكأنه انتهى بشكل جيد من حيث استمرار ميسي مع برشلونة. في النهاية كانت مفاجأة للجميع، وأنا منهم بالطبع، لكني أعتقد أن (رئيس برشلونة جوان) لابورتا أوضح اليوم سبب ذلك».

وبالفعل، فقد خرج لابورتا صباح الجمعة للإعلان أمام وسائل الإعلام عن عدم قدرة برشلونة على الاحتفاظ بخدمات ميسي بسبب مشاكل مالية «مروعة» موروثة عن الإدارة السابقة.

وبالإضافة إلى سيتي، ترجح التوقعات دخول باريس سان جرمان الفرنسي على خط التعاقد مع النجم الارجنتيني الفائز بأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب في الدوري الإسباني في رحلته الطويلة مع برشلونة.

ذكريات غوارديولا عن ميسي

وتحدث غوارديولا عن العلاقة التي تربطه بميسي قائلاً «العاطفة والأفعال المذهلة أن تكون أمام الفريق وأن تشاهد ما يمكنه فعله بالكرة، مع زملائه في مباراة كرة قدم، يومًا بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، كان يصنع شيئًا فريدًا».

وتابع متوجهاً للأرجنتيني «يمكنني فقط أن أقول لك شكراً جزيلاً لرفع برشلونة إلى مستوى آخر، لجعل برشلونة يهيمن على العالم خلال عقد معه ومع رفاقه. بالطبع أتمنى له في السنوات الأخيرة من مسيرته الأفضل ولن يتم نسيانه، وهذا مؤكد».

وختم «نأمل في يوم من الأيام أن نقول بشكل صحيح انها أفضل مباراة اعتزال على الإطلاق. إنه يستحق ذلك لمساهمته في رفع هذا النادي لمستوى آخر ولكن إذا وصل لابورتا إلى هذه الحالة، فذلك لسوء الحظ لأن شخصًا قبله لم يتصرف بشكل جيد» في إشارة إلى الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.