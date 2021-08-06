سيدات جامايكا يحققن الذهب في الأولمبياد

سيدات جامايكا يحققن الذهب في سباق التتابع 4 مرات 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى. (إنترنت)

أحرزت سيدات جامايكا ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م، اليوم الجمعة، لتحقق العداءة إيلاين تومسون-هيراه ثلاثية ذهبية بعد تتويجها في سباقي 100 و200 م في أولمبياد طوكيو.

وسجل الفريق الجامايكي الذي ضم بريانا وليامس، تومسون-هيراه، شيلي-آن فرايزر-برايس، وشيريكا جاكسون، زمناً قدره 41.02 ثانية، أمام الولايات المتحدة (41.45 ث)، وبريطانيا (41.88 ث(.

في المقابل، أحرز رجال إيطاليا ذهبية التتابع 4 مرات 100 م للمرة الأولى في تاريخهم بعد سباق مثير، وبفارق 1% من الثانية، عن بريطانيا التي نالت الفضية، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.

وأنهت إيطاليا التي ضمت جاكوبس لامونت مارسيل المتوج بذهبية 100 م، السباق بزمن 37.50 ثانية، أمام بريطانيا (37.51 ث)، فيما حلت كندا مع أندري دو غراس حامل ذهبية 200 م ثالثة (37.70 ث).