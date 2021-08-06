مصر تحصد برونزية جديدة في أولمبياد طوكيو

المصرية جيانا فاروق خلال نصف نهائي وزن -61 كلغ في الكاراتيه ضمن أولمبياد طوكيو (ا ف ب)

حصدت اللاعبة المصرية جيانا فاروق، الميدالية البرونزية في لعبة الكاراتيه خلال مشاركتها في النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وهُزمت اللاعبة المصرية بعد تعادلها أمام نظيرتها الصينية يين شياويان، ولكن اختيار الحكام رجح كافة لاعبة الصين بالفوز بمباراة نصف النهائي، فيما حصدت جيانا فاروق الميدالية البرونزية مباشرة دون لعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وفقًا لقواعد المنافسة.

يُذكر أن هذه الميدالية هي البرونزية الرابعة التي تحصل عليها مصر خلال مشاركتها في النسخة الجارية من الأولمبياد.