الصينية شيينغ ليو تحرز ذهبية رمي الرمح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 05:03 مساء
الصينية شيينغ ليو تحقق الميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو. (أ ف ب)

أحرزت الصينية شيينغ ليو، ذهبية رمي الرمح ضمن منافسات ألعاب القوى، في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الجمعة، لتضيفها إلى فضية بطولة العالم 2019 في الدوحة.

ورمت ليو (27 عامًا) مسافة 66.34 مترًا من محاولتها الأولى لتحقق اللقب أمام البولندية ماريا أندريشيك (64.61 م)، فيما اكتفت بطلة العالم الأسترالية لي-كيلسي باربر بالبرونزية (64.56 م).

وسبق لليو أن حققت في العام 2017 رقماً قياسياً آسيوياً (66.47 م) قبل أن تكتفي بالمركز الثامن في بطولة العالم في لندن في 2017.

لكن بطلة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكارتا، عوّضت وحصدت الفضية بعد عامين في الدوحة.

أما مواطتنها ليو هويهوي، وصيفة بطلة العالم 2015، وحاملة برونزية 2017 و2019، فاكتفت بالمركز الخامس مع 63.41 متراً.

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