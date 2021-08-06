أولمبياد طوكيو: ميدالية ذهبية لأوغندا في 5 آلاف متر وفضية لمصر في الكاراتيه

أحرز الأوغندي جوشوا شيبيتيغي وصيف سباق «10 آلاف م» ذهبية «5 آلاف متر» اليوم الجمعة، خلال أولمبياد طوكيو، لتكون أول الألقاب الأولمبية في مسيرته بعمر الرابعة والعشرين.

وخلف شيبتيغي، حامل الرقم القياسي العالمي والذي كان المرشح الأوفر حظاً للفوز بالسباق، البريطاني مو فرح، بتقدمه على الكندي محمّد أحمد، والأميركي بول شيليمو.

وفي رياضة الكاراتيه أحرزت المصرية جيانا فاروق برونزية رياضة الكاراتيه لوزن «61 كلغ» في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها الجمعة أمام الصينية يين تشايويان بأفضلية تصويت الحكام «هانتي» إثر تعادلهما «1-1» في نصف النهائي.

وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية بعد سيف عيسى في وزن «80 كلغ»، وهداية ملاك في وزن «57 كلغ» في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية الرومانية لوزن «67» كلغ.