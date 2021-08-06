رئيس برشلونة: النادي أهم من أي شيء حتى من أفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 01:27 مساء
رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا. (الإنترنت)

قال رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، إن «النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم»، مؤكداً أنه قام بـ «ما هو أفضل لمصلحة النادي».

وأوضح لابورتا في مؤتمر صحفي أن النادي الكتالوني لم يستطع تجديد عقد ليونيل ميسي، بسبب «لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الليغا»، مشيرًا إلى أن «برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد، لكن الرواتب تمثل 110% من إيرادات النادي الحالية؛ وهو ما يعني أن البارسا ينفق أكثر من المتوقع، وهي مخاطرة مالية»، وفقًا لقناة «beIN SPORTS».

ولفت لابورتا إلى أن فرص تغيير الوضع وإعادة التوقيع مع ميسي، «أمر غير ممكن» قائلا: «لا أريد إعطاء آمال زائفة. كان لدينا موعد نهائي لأن الدوري الإسباني سيبدأ قريبًا، الآن يمكن لميسي البحث عن خيارات أخرى».

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