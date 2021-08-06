مصر تضمن ميدالية أولمبية رابعة من بوابة الكاراتيه

ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن -61 كيلوغراما، الجمعة.

وحققت فاروق ثلاثة إنتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2-صفر بضربتي يوكو، ثم الاوكرانية أنيتا سيروغينا 2-1 والمغربية ابتسام صديني 5-صفر. ويبقى لفاروق مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش.

وكانت مصر أحرزت ثلاث برونزيات عبر سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ.