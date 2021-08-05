برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أنّ نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يوقع عقدا جديدا؛ ما ينهي الشراكة التي دامت أكثر من 20 عاما بين الطرفي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان نقلته «فرانس برس»: «على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الإسبانية)».

وأضاف البيان أنه «أمام هذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطا ببرشلونة. الطرفان يأسفان جدا لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق».

على ذلك، سيتعين على ميسي (34 عاما) إيجاد فريق جديد للدفاع عن ألوانه بعد نهاية علاقته مع برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم.