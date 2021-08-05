الكرة الشاطئية.. قطر تفقد أمل الميدالية الذهبية الثالثة في الأولمبياد

صورة من مباراة قطر وروسيا في الدور نصف النهائي للكرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو في 5 أغسطس 2021 (ا ف ب)

خرج الثنائي القطري شريف يونس، وأحمد تيجان متصدرا التصنيف العالمي، من الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو، بخسارتهما اليوم الخميس، أمام الثنائي الروسي تحت علم محايد المصنف ثانيًا بمجموعتين دون رد 21-19، 21-17.

وستلعب قطر السبت مباراة الميدالية البرونزية ضد لاتفيا التي سقطت في وقت سابق أمام النروج، آملة تحقيق ميدالية ثالثة بعد ذهبيتي فارس حسونة في رفع الأثقال ومعتز بشم في الوثب العالي.

وكان الثنائي القطري قد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، قبل أن يقصي الأميركيين فيليب داوههاوسر ونيكولاس لوسينا من الدور الـ16 والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

ووصل الثنائي إلى طوكيو بعد نتائج مميزة هذا العام؛ إذ حقق ذهبية أول لقاء من الجولة العالمية الذي أقيم في عاصمته الدوحة، ووصل إلى النهائيات الثلاثة في كانكون المكسيكية، حاصدًا اللقب مرة كما حقق الفضية في سوتشي الروسية وغشتاد البولندية.

ويعد هذا الأولمبياد الأول لتيجان، في حين شارك يونس في ريو 2016 مع زميله السابق جيفيرسون بيريرا عندما أصبحا أول فريق قطري يشارك في الكرة الشاطئية في تاريخ الألعاب الأولمبية، وخرجا من الدور الـ16.