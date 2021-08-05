الكرة الشاطئية.. قطر تفقد أمل الميدالية الذهبية الثالثة في الأولمبياد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 05:29 مساء
صورة من مباراة قطر وروسيا في الدور نصف النهائي للكرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو في 5 أغسطس 2021 (ا ف ب)

خرج الثنائي القطري شريف يونس، وأحمد تيجان متصدرا التصنيف العالمي، من الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو، بخسارتهما اليوم الخميس، أمام الثنائي الروسي تحت علم محايد المصنف ثانيًا بمجموعتين دون رد 21-19، 21-17.

وستلعب قطر السبت مباراة الميدالية البرونزية ضد لاتفيا التي سقطت في وقت سابق أمام النروج، آملة تحقيق ميدالية ثالثة بعد ذهبيتي فارس حسونة في رفع الأثقال ومعتز بشم في الوثب العالي.

وكان الثنائي القطري قد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، قبل أن يقصي الأميركيين فيليب داوههاوسر ونيكولاس لوسينا من الدور الـ16 والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

ووصل الثنائي إلى طوكيو بعد نتائج مميزة هذا العام؛ إذ حقق ذهبية أول لقاء من الجولة العالمية الذي أقيم في عاصمته الدوحة، ووصل إلى النهائيات الثلاثة في كانكون المكسيكية، حاصدًا اللقب مرة كما حقق الفضية في سوتشي الروسية وغشتاد البولندية.

ويعد هذا الأولمبياد الأول لتيجان، في حين شارك يونس في ريو 2016 مع زميله السابق جيفيرسون بيريرا عندما أصبحا أول فريق قطري يشارك في الكرة الشاطئية في تاريخ الألعاب الأولمبية، وخرجا من الدور الـ16.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
الانتقائية في الولادات تهدد النساء خلال عقد
طب وصحة
يد فرنسا تحبط حلم مصر الذهبي في طوكيو
رياضة عالمية
طالب يتنكر لأداء امتحانات الثانوية العامة مكان صديقته
منوعات
واشنطن تخطط لفرض تلقي لقاح «كورونا» على الأجانب المسافرين إليها
دولى
«ذا نيويورك تايمز» تتخطى عتبة ثمانية ملايين مشترك
اقتصاد
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
حريق جديد يهدد محطة للطاقة الحرارية في تركيا (فيديو)
دولى
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في ستة أشهر
دولى
«فرانس برس»: كيف استقبل اللبنانيون الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت
عربى
سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثماني علامات للعينين تشير إلى وجود أمراض بالجسم