وارنر يتوج بذهبية العشاري في طوكيو

أحرز الكندي داميان وارنر ذهبية العشارية في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو(ا ف ب)

أحرز الكندي داميان وارنر، ذهبية العشارية في ألعاب القوى، اليوم الخميس، في أولمبياد طوكيو 2020، مع تسجيله 9018 نقطة ليصبح أول رياضي يتخطى حاجز التسعة آلاف نقطة في الألعاب.

وتقدم وارنر (31 عاماً) على الفرنسي كيفن ماير حامل الرقم القياسي العالمي الذي حصد الفضية (8726 نقطة)، والأسترالي آشلي مولوني الذي نال البرونزية (8649 نقطة).

وأكد وارنر ازدياد قوته هذا الموسم، بعد نيله البرونزية في أولمبياد ريو 2016، وحصده ثلاث ميداليات في بطولة العالم (فضية في 2015، برونزية في 2013 و2019).

وسجل الكندي خصوصاً خامس أعلى إجمالي في التاريخ في نهاية مايو في غوتزيس (8995 نقطة)، قبل أن يحسّنه في أولمبياد طوكيو.