ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 04:57 مساء
احتفظت البلجيكية نفيساتو تيام بلقبها في السباعية بألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية (ا ف ب)

احتفظت البلجيكية نفيساتو تيام، بلقبها في السباعية بألعاب القوى، اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تختتم الأحد في العاصمة طوكيو.

وخطفت نفيساتو الذهبية بمجموع نقاط بلغ 6791، متقدمة على الهولنديتين أنوك فيتير (6689 نقطة) وإيما أوسترفيغيل (6590 نقطة).

وتأتي هذه الميدالية للبلجيكية (26 عاماً) بطلة العالم 2017 في لندن، بعد حلولها ثانية في بطولة العالم 2019 في الدوحة.

أما غريمتها البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون التي ظفرت في قطر، فاضطرت إلى الانسحاب بعد تعرضها لإصابة في 200 في بداية المنافسة.

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