الأميركية كايتي ناغيوت تحرز الذهب في ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 03:43 مساء
الأميركية كايتي ناغيوت تحرز ذهبية القفز بالزانة في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 5 أغسطس 2021.. (ا ف ب)

أحرزت الأميركية كايتي ناغيوت ذهبية القفز بالزانة في ألعاب القوى مسجلة ارتفاعًا من 4.90 م الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وحقَّقت ناغيوت (30 عامًا) أول لقب لها في بطولة كبرى خلال مسيرتها، متقدمة على الروسية تحت علم محايد أنجليكا سيدوروفا التي نالت الفضية (4.85 م)، والبريطانية هولي برادشاو (4.85 م) التي حصدت البرونزية.

وهذه المرة الأولى التي تعتلي فيها ناغيوت منصة في بطولة كبرى، مستفيدة من موسم هو الأفضل لها (سجلت 4.95 م في يونيو)، لتصبح ثالث أميركية تحصد ميدالية في رياضتها، بعد ستايسي دراغيلا العام 2000 في سيدني وجنيفر سور في 2012 في لندن.

وهذه أيضًا خامس ميدالية ذهبية في ألعاب القوى الحالية للولايات المتحدة، رغم معاناتها مع صفر ميداليات في مسابقات المضمار.

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