ستيفن غاردينر يهدي «الباهاماس» ذهبية في الأولمبياد

العداء ستيفن غاردينر من الباهاماس يحرز ذهبية سباق 400 م في ألعاب القوى (ا ف ب).

أحرز العدَّاء ستيفن غاردينر، من الباهاماس، بطل العالم الحالي الذي لم يُهزم من العام 2017، ذهبية سباق 400 م في ألعاب القوى، اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو، للمرة الأولى في مسيرته.

وأنهى غاردينر السباق بزمن قدره 43.85 ثانية، أمام الكولومبي أنتوني خوسيه زامبرانو (44.08 ث)، وكيراني جيمس من غرينادا (44.19 ث) الذي يعتلي المنصة للمرة الثالثة تواليًا.

ووسع غاردينر بفوزه هيمنته على هذا السباق على مدى السنوات الأربع الماضية؛ إذ لم يخسر في أي سباق 400 م أكمله حتى النهاية، منذ نيله الفضية خلف الجنوب أفريقي وايدي فان نيكيرك في بطولة العالم 2017.

وبغض النظر عن ثلاثة سباقات لم ينهها بسبب الإصابة، لم يُهزم غاردينر في 20 من 23 سباقًا منذ العام 2017.