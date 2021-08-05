«المصاطفة» يهدي الأردن ميدالية جديدة في أولمبياد طوكيو

لاعب منتخب الأردن للكاراتيه عبدالرحمن المصاطفة. (إنترنت)

فاز لاعب المنتخب الأردني للكاراتيه، عبدالرحمن المصاطفة، بالميدالية البرونزية تحت 67 كلغ خلال النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويُعدّ اللاعب الأردني صاحب الـ 25 عامًا، أول لاعب عربي يحرز ميدالية في رياضة الكاراتيه مع ظهورها الأولمبي الأول في طوكيو.

وكان الأردن قد حصد ميدالية فضية في التايكواندو وزن ما دون 80 كلغ، عن طريق اللاعب صالح الشرباتي خلال النسخة الجارية من الأولمبياد.

وتعد هذه الميدالية هي رقم 12 للعرب في أولمبياد طوكيو، والثانية للأردن بعد فضية صالح الشرباتي في منافسات التايكواندو.