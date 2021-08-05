«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم

تقنية الفيديو المساعد «فار». (إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أنه سيجري استخدام نظام حكم الفيديو المساعد (الفار) في باقي مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، والتي ستقام الجولة الرابعة منها اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وعقب الاتفاق مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، اتخذ «يويفا» هذا القرار الذي سيؤثر على المباريات الباقية من مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن الخطط الأولى لاستخدام الفار في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال تأجلت، بسبب العواقب اللوجيستية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد.