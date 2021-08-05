بيتشاردو يمنح البرتغال الذهبية الأولمبية الخامسة

البرتغالي بيدرو بيتشاردو. (إنترنت)

فاز البرتغالي بيدرو بيتشاردو، بذهبية منافسات الوثب الثلاثي للرجال بأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس، بعدما حقق 17.98 متر، ليمنح بلاده الذهبية الأولمبية الخامسة.

ونال الصيني تشو يامينغ الميدالية الفضية، بعد تحقيق 17.57 متر، وهو أفضل رقم شخصي. فيما انتزع أوج فابريس زونجو القادم من بوركينا فاسو، الميدالية البرونزية، بعدما حقق 17.47 متر.

وتصدر بيتشاردو المنافسات بعد محاولته الأولى عندما حقق 17.61 متر ولم يستطع أي منافس معادلة هذا الرقم. وكسر المتسابق البرتغالي الرقم الوطني في المحاولة الثالثة.

واحتل الأميركي ويل كلاي، صاحب فضية لندن وريو خلف مواطنه كريستيان تيلور، المركز الرابع. وغاب كريستيان تيلور عن الأولمبياد بعد إصابته بقطع في وتر العرقوب في مايو.