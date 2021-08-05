هولندا تعيد لويس فان غال إلى الواجهة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 12:56 مساء
لويس فان غال. (تويتر)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، تعيين لويس فان غال، مدربًا جديدًا لمنتخبه الوطني، بعدما وقع عقدًا حتى نهاية كأس العالم 2022.

ويأتي تعيين فان غال للمرة الثالثة في تدريب هولندا قبل أقل من أسبوع على احتفاله بعيد ميلاده الـ70. 

وقال فان غال في بيان: «كرة القدم الهولندية قريبة من قلبي دائمًا وتدريب المنتخب الوطني شرف كبير بالنسبة لي».

وسيبدأ فان غال مهمته في سبتمبر بثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم وسيخلف فرانك دي بور الذي استقال من منصبه عقب خسارة هولندا أمام جمهورية التشيك في دور الستة عشر لبطولة أوروبا.

وأضاف فان غال: «لا يوجد متسع من الوقت حتى الجولة المقبلة من التصفيات؛ لذا سأركز بنسبة 100% على اختيارات اللاعبين والطريقة التي سنلعب بها.. تحدثت بالفعل إلى العديد من اللاعبين وبالتعاون مع الاتحاد الهولندي نعكف على استكمال الطاقم الفني».

وسيستعين فان غال بمدرب هولندا السابق داني بليند وهينك فريزر من سبارتا روتردام كمساعدين له وفرانس هوك مدربًا لحراس المرمى.

وستخوض هولندا ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم في غضون سبعة أيام في سبتمبر؛ حيث تلعب خارج أرضها مع النرويج في الأول من سبتمبر ثم تستضيف الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام وتركيا في السابع من الشهر ذاته.

وتولى فان غال تدريب هولندا لأول مرة في سبتمبر 2000؛ لكنه استقال بعد أكثر من عام واحد بقليل عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2002، لكنه عاد في أغسطس 2012 وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وفي السنوات السبع التالية، قاد هولندا سبعة مدربين هم جوس هيدينك وبليند وفريد جريم (بشكل موقت) وديك أدفوكات ورونالد كومان ودوايت لوديفيغيس (بشكل موقت) ثم دي بور.

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