الأردن على موعد مع ميدالية جديدة للعرب في أولمبياد طوكيو

الأردني عبدالرحمن المصاطفة (يمين) يضمن ميدالية لبلاده بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ في منافسات الكاراتيه AFP

ضمن الأردني عبدالرحمن المصاطفة، ميدالية لبلاده بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ في منافسات الكاراتيه اليوم الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم، الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة محققًا ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

والمصاطفة، وهو من مواليد العام 1996، طالب في كلية الطب وبدأ ممارسة اللعبة في العام 2002، وحصل على الحزام الأسود في العام 2005 في نادي الصقر.

وانضم المصاطفة إلى المنتخب الأردني للكاراتيه للمرة الأولى في العام 2011.

ويلاقي الأردني في نصف النهائي لاحقًا الخميس، التركي إيراي سامدان الذي تأهل على حساب الياباني ناوتو ساغو.