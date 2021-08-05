يد فرنسا تحبط حلم مصر الذهبي في طوكيو

مصر تخسر نصف النهائي أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020. (تويتر)

قدَّمت مصر أداءً مشرفًا في الشوط الأول لكنها خسرت أمام فرنسا بطلة العالم ست مرات 23-27 في نصف نهائي الألعاب الأولمبية في طوكيو، الخميس، وستخوض مباراة الميدالية البرونزية مع الخاسر بين الدنمارك بطلة العالم وإسبانيا.

وكانت مصر أول منتخب أفريقي وعربي يخوض نصف النهائي في الألعاب الأولمبية. وقفت ندًا لفرنسا في الشوط الأول (13-13)، لكن بطل 2008 و2012 ووصيف 2016 صنع فارق أهداف مريحًا في الثاني أهّله لبلوغ النهائي مرة رابعة تواليًا. وهذه ثاني مرة تخسر فيها مصر في دور الأربعة من بطولة كبرى بعد مونديال 2001، عندما خرجت على يد فرنسا بالذات 21-24، قبل أن تنهيه في المركز الرابع.