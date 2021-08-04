رسميا.. «بيكر» يوقع عقدا طويل الأمد مع «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 08:30 مساء
أليسون بيكر. (إنترنت)

أعلن نادي «ليفربول» الإنجليزي، اليوم الأربعاء، توقيع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر عقدًا طويل الأمد، حتى صيف العام 2027.

وقامت إدارة الـ«ريدز» بتعديل عقد الحارس، بإضافة ثلاثة مواسم في تعاقده، حيث كان ينتهي عقده في يونيو 2024.

وأشار أليسون، وفقًا للموقع الرسمي لـ«ليفربول»، إلى أنه لم يفكر كثيرًا في التوقيع بعد الثقة التي أصبحت بينه وبين النادي خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأتم حارس «ليفربول» تصريحاته بقوله: «سعيد لأنني سأواصل العمل هنا، سأفعل كل ما أستطيع عمله هنا.. سعيد لاتخاذ هذا القرار ولم يكن هذا الشيء صعبًا بالنسبة لي».

ويعد أليسون بيكر ثالث لاعب يجدد عقده في «ليفربول» في الأسبوع الحالي، بعد كل من ترينت ألكنسدر-أرنولد والبرازيلي فابينيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد يهدد محطة للطاقة الحرارية في تركيا (فيديو)
دولى
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في ستة أشهر
دولى
«فرانس برس»: كيف استقبل اللبنانيون الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت
عربى
سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: شكل تخيلي لسوناتا 2021