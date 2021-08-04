رسميا.. «بيكر» يوقع عقدا طويل الأمد مع «ليفربول»

أليسون بيكر. (إنترنت)

أعلن نادي «ليفربول» الإنجليزي، اليوم الأربعاء، توقيع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر عقدًا طويل الأمد، حتى صيف العام 2027.

وقامت إدارة الـ«ريدز» بتعديل عقد الحارس، بإضافة ثلاثة مواسم في تعاقده، حيث كان ينتهي عقده في يونيو 2024.

وأشار أليسون، وفقًا للموقع الرسمي لـ«ليفربول»، إلى أنه لم يفكر كثيرًا في التوقيع بعد الثقة التي أصبحت بينه وبين النادي خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأتم حارس «ليفربول» تصريحاته بقوله: «سعيد لأنني سأواصل العمل هنا، سأفعل كل ما أستطيع عمله هنا.. سعيد لاتخاذ هذا القرار ولم يكن هذا الشيء صعبًا بالنسبة لي».

ويعد أليسون بيكر ثالث لاعب يجدد عقده في «ليفربول» في الأسبوع الحالي، بعد كل من ترينت ألكنسدر-أرنولد والبرازيلي فابينيو.