مصر تحرز البرونزية الثالثة عبر «كيشو» في تايكوندو طوكيو

محمد إبراهيم «كيشو». (إنترنت)

أحرز المصري محمد إبراهيم «كيشو» برونزية المصارعة اليونانية الرومانية، اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل «كيشو» مشواره، أمس الثلاثاء، في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

سبق وحصدت مصر أيضا ميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى في لعبة التايكوندو.