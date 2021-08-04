مصر تحرز البرونزية الثالثة عبر «كيشو» في تايكوندو طوكيو

أحرز المصري محمد إبراهيم «كيشو» برونزية المصارعة اليونانية الرومانية، اليوم الأربعاء، في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).
واستهل «كيشو» مشواره، أمس الثلاثاء، في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».
وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.
سبق وحصدت مصر أيضا ميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى في لعبة التايكوندو.