البرازيل تقصي المكسيك وتصل لنهائي دورة الألعاب الأولمبية في كرة القدم للرجال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 01:30 مساء
مباراة البرازيل أمام المكسيك. (إنترنت)

تأهل منتخب البرازيل لكرة القدم رجال إلى نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على المكسيك بركلات الجزاء الترجيحية (4-1)، ونجح الفريق البرازيلي في الوصول إلى المباراة النهائية من المنافسات، حيث سيواجه الفائز من المواجهة التي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بين إسبانيا واليابان.

وتأهل المنتخب البرازيلي للمباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، حيث خسر نهائي نسخة 2012 في لندن، وفاز بالميدالية الذهبية في ريو دي جانيرو 2016، والخامسة في تاريخ مشاركات البرازيل في المسابقة.

ودخل المنتخب البرازيلي منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو، وهو حامل الميدالية الذهبية في آخر نسخة أقيمت العام 2016 في ريو دي جانيرو، حيث فاز بها بعد تغلبه على نظيره الألماني بضربات الترجيح 5-4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للبرازيل، بعدما سجل لها داني ألفيس، ومارتينلي، وبرونو غيماريش، ورينير خيسوس، فيما سجل للمكسيك كارلوس رودريغز، وأضاع يوهان فاسكيز، وإيدواردو أغيري.

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