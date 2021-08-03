البرازيل أمام المكسيك في نصف نهائي كرة قدم الرجال بأولمبياد طوكيو

مباراة البرازيل أمام منتخب مصر. (إنترنت)

يواجه منتخب البرازيل نظيره المكسيكي، اليوم الثلاثاء، على استاد كاشيما سوكر، في مدينة كاشيما باليابان، في الدور نصف نهائي أولمبياد طوكيو لكرة القدم للرجال، ويلعب كلا المنتخبين بكل ما أوتيا من قوة للوصول إلى نهائي أولمبياد طوكيو، ومحاولة تكرار إنجازهما في آخر نسختين من الأولمبياد.

ويسعى منتخب البرازيل إلى بلوغ محطة النهائي؛ من أجل الحفاظ على اللقب، بينما يحارب منتخب المكسيك في هذه المباراة، من أجل تحقيق الانتصار، ومواصلة المغامرة في البطولة.

وضرب منتخب المكسيك نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (6-3)، في آخر مباريات الدور ربع النهائي، بينما انتصر منتخب البرازيل على نظيره المصري (1-0)، وتمكن المنتخب البرازيلي من تخطي دور المجموعات كمتصدر عن المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين على ألمانيا والسعودية، وتعادل مع كوت ديفوار، ثم تخطى عقبة مصر في ربع النهائي.

بينما تأهل المنتخب المكسيكي كوصيف عن المجموعة الأولى، وذلك بعد أن جمع 6 نقاط من انتصارين على فرنسا وجنوب أفريقيا، فيما خسر من اليابان التي احتلت الصدارة، ثم تخطى عقبة كوريا الجنوبية في ربع النهائي.

وكان منتخب المكسيك حامل النسخة قبل الأخيرة من الأولمبياد التي أُقيمت في لندن العام 2012، وانتصرت المكسيك في النهائي آنذاك على البرازيل (2-1)، بينما حصدت البرازيل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.