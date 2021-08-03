البرازيل أمام المكسيك في نصف نهائي كرة قدم الرجال بأولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:31 صباحا
مباراة البرازيل أمام منتخب مصر. (إنترنت)

يواجه منتخب البرازيل نظيره المكسيكي، اليوم الثلاثاء، على استاد كاشيما سوكر، في مدينة كاشيما باليابان، في الدور نصف نهائي أولمبياد طوكيو لكرة القدم للرجال، ويلعب كلا المنتخبين بكل ما أوتيا من قوة للوصول إلى نهائي أولمبياد طوكيو، ومحاولة تكرار إنجازهما في آخر نسختين من الأولمبياد.

ويسعى منتخب البرازيل إلى بلوغ محطة النهائي؛ من أجل الحفاظ على اللقب، بينما يحارب منتخب المكسيك في هذه المباراة، من أجل تحقيق الانتصار، ومواصلة المغامرة في البطولة.

وضرب منتخب المكسيك نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (6-3)، في آخر مباريات الدور ربع النهائي، بينما انتصر منتخب البرازيل على نظيره المصري (1-0)، وتمكن المنتخب البرازيلي من تخطي دور المجموعات كمتصدر عن المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين على ألمانيا والسعودية، وتعادل مع كوت ديفوار، ثم تخطى عقبة مصر في ربع النهائي.

بينما تأهل المنتخب المكسيكي كوصيف عن المجموعة الأولى، وذلك بعد أن جمع 6 نقاط من انتصارين على فرنسا وجنوب أفريقيا، فيما خسر من اليابان التي احتلت الصدارة، ثم تخطى عقبة كوريا الجنوبية في ربع النهائي.

وكان منتخب المكسيك حامل النسخة قبل الأخيرة من الأولمبياد التي أُقيمت في لندن العام 2012، وانتصرت المكسيك في النهائي آنذاك على البرازيل (2-1)، بينما حصدت البرازيل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرازيل أمام المكسيك في نصف نهائي كرة قدم الرجال بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
الرئيس أشرف غني ينتقد قرار واشنطن الانسحاب من أفغانستان ويصفه بـ«المفاجئ»
دولى
البقالي يمنح المغرب أول ذهبية منذ 2004 بتتويجه في 3 آلاف متر موانع
رياضة عالمية
أفغانستان: معارك شرسة لصد «طالبان» والرئيس الأفغاني ينتقد واشنطن
دولى
المفوضية العليا للانتخابات تعلن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
مصري يطرح «قبلة حياة» بتوقيع محمد قماح (فيديو)
ثقافة وفن
وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا
ليبيا
نشر الجيش في سيدني للإشراف على تطبيق أوامر الإغلاق
دولى
تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت
ليبيا
«يوتيوب» يعلق قناة «سكاي نيوز» المملوكة لـ« مردوخ» لنشرها معلومات مضللة حول ...
دولى
الدبيبة يرقّي وزير الداخلية خالد مازن إلى رتبة لواء
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي التتويج بالدوري
رياضة محلية
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»