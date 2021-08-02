رحيل مدرب منتخب مصر الأولمبي بعد توديع أولمبياد طوكيو

شوقي غريب. (إنترنت)

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الإثنين، رحيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، عقب انتهاء مهمته في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأوليمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم، التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية.

وقرر الاتحاد إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب، المدير الفني للفريق، فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة.

وأشار بيان الاتحاد إلى أنه سيتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني والإداري.

وقاد غريب منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في القاهرة وحصل على لقبها، ليتأهل للتواجد في دورة الألعاب الأولمبية.

ولعب منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في المجموعة الثالثة، وودع منافساتها بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي في دور الثمانية بهدف دون رد.