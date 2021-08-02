«برشلونة» ينهي اتفاق التجديد مع ميسي

ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بات على أعتاب تجديد عقده مع «برشلونة» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد ميسي مع «برشلونة» في يونيو الماضي، ويستطيع البرغوث التوقيع مع أي نادٍ الآن مجانًا.

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية، إن «برشلونة» توصل في الساعات الأخيرة إلى اتفاق نهائي مع ميسي بشأن التجديد حتى 2026.

وأوضحت مصادر قريبة من «برشلونة» أن هناك بعض الأمور الجانبية كانت معلقة في اتفاق النادي مع ميسي، لكن تم حلها في الساعات الأخيرة.

وأكدت المصادر أن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق بالفعل على خفض راتبه في العقد الجديد بنسبة 50%.

وقالت الجريدة الإسبانية إنه لا ينقص إعلان التجديد بشكل رسمي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرواتب في «برشلونة»، مضيفة أن تجديد عقد ميسي سيصبح رسميًّا في الأيام القليلة المقبلة.