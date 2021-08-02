بايلز على لائحة المشاركات في نهائي عارضة التوازن بـ«أولمبياد 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 04:47 مساء
الأميركية سيمون بايلز. (إنترنت)

أُدرج اسم أسطورة الجمباز الأميركية، سيمون بايلز، في لائحة المشاركات بنهائي عارضة التوازن الثلاثاء، ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد معاناتها من متاعب نفسية مطلع الدورة.

وصدمت بايلز العالم عندما أعلنت انسحابها عن معظم مسابقات الجمباز في طوكيو لأسباب نفسية.

وانسحبت الثلاثاء الماضي من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في «الصحة الذهنية»، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضاً من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

وأعلنت السبت أيضاً انسحابها من حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع، ثم نهائي مسابقة الحركات الأرضية.

وتطرّقت بايلز، التي حصدت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو، إلى صحتها الذهنية، وتحدّثت عن «الالتواءات» (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء)، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.

وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية والمسابقة الكاملة في الفئتين في ريو، إضافة إلى برونزية عارضة التوازن.

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