القويري: الملاريا كشفت وضع الطب الرياضي الليبي المتدهور

عوض القويري. (فيسبوك)

كشف عضو الاتحاد الليبي السابق للطب الرياضي، عوض القويري، صدمته من تعامل المسؤولين في اتحاد الكرة المصغرة، وعدم معرفتهم بسبل الوقاية من الفيروسيات والأمراض المتوطنة دوليًّا، فضلًا عن المتبعة في عديد الدول الأفريقية تحديدًا لما هو معروف عنها، وهو ما تحقق على أرض الواقع في نيجيريا مع منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة، مما أسفر عن إصابة اللاعبين بمرض الملاريا، ووفاة زميلهم اللاعب أيمن عمر النقريش.



وقال القويري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «مصدوم ومتأسف لوفاة أحد الرياضيين، وإصابة عدد آخر بالملاريا، وأن المسؤولين في المطار كان عليهم في حالة سفر المنتخب إلى نيجيريا، المطالبة بإبراز بطاقة التطعيم الدولية».

واختتم القويري تصريحه قائلًا: «لذا أطالب اتحاد الطب الرياضي الليبي بعدم التساهل مستقبلًا، واتخاد إجراءات ضد أي نادٍ أو اتحاد لا يطبق الإجراءات الطبية المطلوبة، لأن الأمر يكلف حياة».