الجامايكية تومسون تحتفظ بلقبها في سباق سرعة 100 متر وتحرم مواطنتها برايس من ثلاثية تاريخية

إيلاين تومسون هيراه. (أرشيفية : الإنترنت)

احتفظت الجامايكية، إيلاين تومسون هيراه، بذهبية أشهر سباق سرعة في العالم لمسافة 100 متر، اليوم السبت، في أولمبياد طوكيو، حارمة مواطنتها شيلي آن فرايزر برايس من تحقيق ثلاثية تاريخية.

وسجلت تومسون (29 عامًا)، بطلة ريو 2016، رقمًا أولمبيًّا قدره 10.61 ثانية، مسجلة ثاني أسرع رقم في التاريخ ومحطمة رقم الراحلة الأميركية فلورنث غريفيث جوينر التي تحمل أيضًا الرقم العالمي (10.40 ثانية)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقدمت تومسون على فرايزر برايس البالغة 34 عامًا (10.74 ثانية) التي كانت تنوي أن تصبح أول عداءة تحرز ثلاث ذهبيات في سباق فردي بعد تتويجها في بكين 2008 ولندن 2012، فيما أكملت الجامايكية الثالثة شيريك جاكسون المنصة بتسجيلها 10.76 ثانية.