الجامايكية تومسون تحتفظ بلقبها في سباق سرعة 100 متر وتحرم مواطنتها برايس من ثلاثية تاريخية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 04:57 مساء
إيلاين تومسون هيراه. (أرشيفية : الإنترنت)

احتفظت الجامايكية، إيلاين تومسون هيراه، بذهبية أشهر سباق سرعة في العالم لمسافة 100 متر، اليوم السبت، في أولمبياد طوكيو، حارمة مواطنتها شيلي آن فرايزر برايس من تحقيق ثلاثية تاريخية.

وسجلت تومسون (29 عامًا)، بطلة ريو 2016، رقمًا أولمبيًّا قدره 10.61 ثانية، مسجلة ثاني أسرع رقم في التاريخ ومحطمة رقم الراحلة الأميركية فلورنث غريفيث جوينر التي تحمل أيضًا الرقم العالمي (10.40 ثانية)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقدمت تومسون على فرايزر برايس البالغة 34 عامًا (10.74 ثانية) التي كانت تنوي أن تصبح أول عداءة تحرز ثلاث ذهبيات في سباق فردي بعد تتويجها في بكين 2008 ولندن 2012، فيما أكملت الجامايكية الثالثة شيريك جاكسون المنصة بتسجيلها 10.76 ثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
الصين: السلطات ترصد بؤرا جديدة لفيروس «كورونا» في منطقتين إضافيتين
دولى
أوامر لوزارة الخزانة بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لترامب
دولى
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»
ليبيا
دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني
ليبيا
بليحق: مجلس النواب سيصوت الإثنين على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات «بمن حضر»
ليبيا
المشري للمبعوث الأميركي: سلوك رئيس مفوضية الانتخابات أخرجه عن الحيادية ...
ليبيا
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: سوء التغذية الشديد يهدد أكثر من نصف مليون طفل في مدغشقر