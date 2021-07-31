البرازيل تقصي «الفراعنة» من أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 02:18 مساء
مباراة البرازيل ومصر في أولمبياد طوكيو. (إنترنت)

أطاح منتخب البرازيل بمصر من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو بالخسارة، اليوم السبت، بعد الفوز بهدف نظيف، في ربع النهائي على ملعب سايتاما 2002.

وأحرز الهدف للمنتخب البرازيلي مهاجمه ماتيوس في الدقيقة 37 من تمريرة سريعة بواسطة ريشارليسون نجم المباراة وأودعها ببراعة في مرمى حارس الفراعنة محمد الشناوي.

وكان الفراعنة يُمنّون النفس بتحقيق مفاجأة عبر إقصاء حامل ميدالية ريو دي جانيرو العام 2016، إلا أن السيطرة البرازيلية وحالة من استسلام بعض لاعبي المنتخب المصري حالت دون تحقيق المفاجأة.

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