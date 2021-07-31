إسبانيا تطيح بأحلام كوت ديفوار من أولمبياد طوكيو في دقائق

مباراة منتخب إسبانيا وكوت ديفوار. (إنترنت)

تأهل المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي لمنافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه الماراثوني على نظيره الإيفواري (2/5)، اليوم السبت، في دور الثمانية؛ حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل (2/2)، لكن الماتادور الإسباني حسم الفوز في الوقت الإضافي بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

ويدين الفريق الإسباني بالفضل في هذا الفوز لرافاييل مير فيسينتي الذي سجل الأهداف الثلاثة هاتريك، بعد أن تقدم إيريك بايلي بهدف لأفيال كوت ديفوار في الدقيقة العاشرة ثم تعادل داني أولمو لإسبانيا في الدقيقة 30، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أحرز ماكس آلان غاردل الهدف الثاني للفريق الإيفواري لكن بعدها بدقيقتين خطف رافاييل مير فيسينتي هدف التعادل القاتل لإسبانيا.

وفي الوقت الإضافي أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الثالث لإسبانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 98 ثم تكفل مير فيسينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 117 و120.