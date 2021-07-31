21 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 10:56 صباحا
طوكيو ما بين كورونا والأولمبياد. (إنترنت)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السب، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس «كورونا» المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بذلك إلى 241 حالة بين المعنيين بالأولمبياد منذ أن بدأت اللجنة المنظمة نشر التقرير اليومي في أول يوليو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت اللجنة قد أعلنت، أمس الجمعة، عن 27 حالة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة في أولمبياد طوكيو حتى الآن، ولم تتضمن حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، أيًا من الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

وتضمنت قائمة الرياضيين الذين أُصيبوا بالعدوى واضطروا للانسحاب 23 رياضيًا، من بينهم الدراج الألماني سيمون جيشكي ونجم القفز بالزانة الأميركي سان كندريكس.

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