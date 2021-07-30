الإثيوبي باريغا يحرز ذهبية في «أولمبياد طوكيو»

الإثيوبي باريغا. (إنترنت)

هزم الإثيوبي سيليمون باريغا، النجم الأوغندي جوشوا شيبتيغي حامل الرقم القياسي العالمي، وأحرز ذهبية سباق 10 آلاف متر، الأولى في ألعاب القوى ضمن «أولمبياد طوكيو 2020».

وسجل باريغا صاحب الـ(21 عامًا)، وصيف مونديال الدوحة 2019 في سباق 5 آلاف متر، زمنًا قدره 27:43.22 دقيقة، متقدمًا على المرشح لنيل السباق شيبتيغي (27:43.63 دقيقة) ومواطن الأخير جاكوب كيبليمو (27:43.88 دقيقة).

في ظل درجة حرارة مرتفعة بلغت 30 مئوية وأمام مدرجات خالية على الرغم من سعة 68 ألف متفرج تفاديًا لتفشي فيروس «كورونا»، بقي الأوغندي ستيفن كيسا متصدرًا حتى 6 آلاف متر يرافقه الكيني ولدون لانغات، قبل أن ينسحب الأول ويكمل الثاني لعب دور فارض الإيقاع.