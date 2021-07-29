يوفنتوس يكشف عن إصابة لاعبه بفيروس «كورونا»

حمزة رفيعة وكريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، إصابة لاعب وسطه التونسي حمزة رفيعة، بفيروس «كورونا» المستجد، بعد آخر اختبار خضع له.

وقال النادي في بيان إنه تطبيقًا للبروتوكولات الصحية السارية، تم الكشف عن حالة إصابة إيجابية بـ(كوفيد-19) للاعب حمزة رفيعة.

وأوضح أن الفريق حاليًا يخضع للعزل منذ اليوم الخميس، وأن هذا الإجراء سيسمح لكل اللاعبين الذين سيظهرون نتائج سلبية لاختبار «كورونا» بممارسة مرانهم الطبيعي، إضافة لعدم السماح لهم بالاتصال بأشخاص من خارج المجموعة.

وكان حمزة البالغ من العمر 22 عامًا قد استهل مبارياته مع الفريق الأول الموسم الماضي، في مباراة سجل فيها هدفًا في ثمن نهائي كأس إيطاليا ضد جنوى.

وينتظر أن ينطلق الدوري الإيطالي يوم 21 أغسطس المقبل؛ حيث سيخوض «السيدة العجوز» أولى مبارياته أمام أودينيزي، بحثًا عن استعادة اللقب المفقود في الموسم الماضي لصالح إنتر ميلان.