تعرف على مواعيد مباريات دور ربع النهائي لـ«أولمبياد طوكيو 2020»

المنتخب المصري. (تويتر)

أُسدل الستار اليوم الأربعاء، على دور المجموعات من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بتأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.

وتأهلت منتخبات اليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، وإسبانيا، ومصر، والبرازيل، وساحل العاج.

مباريات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020

ومن المقرر أن تُلعب جميع مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل، الموافق 31 يوليو الجاري.

إسبانيا × ساحل العاج: الساعة 10 صباحًا.

اليابان × نيوزلندا: الساعة 11 صباحًا.

البرازيل × مصر: الساعة 12 ظهرًا.

كوريا الجنوبية × المكسيك: الساعة 1 ظهرًا.