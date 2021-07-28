بالفيديو.. ميسي يعود إلى برشلونة

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. (إنترنت)

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة برشلونة برفقة عائلته، عقب نهاية إجازته الصيفية، بعد مشاركته في نهائيات كوبا أميركا التي قاد فيها منتخب بلاده للتتويج باللقب.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة، بنهاية الموسم المنصرم؛ لكن كل التوقعات تشير إلى تجديد التعاقد، كما أنه تجنّب الرد على الأسئلة بشأن تعاقده واكتفى بالتوقيع للمعجبين في المطار.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن ميسي وصل برفقة عائلته، وسيقضي إجازة لبضعة أيام أخرى، قبل أن يعود في نهاية الأسبوع لينضم لتدريبات برشلونة.

وأضافت الصحيفة: «سيتوجب على ميسي التوقيع على العقود الجديدة مع برشلونة، والتي ستمتد لـ5 مواسم، وكل شيء يُشير إلى أن ذلك سيتم يوم 2 أغسطس المقبل».

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق في ذلك الوقت سيكون في ألمانيا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد ولن يكون ميسي معه؛ حيث سيوقع على العقود ثم يخضع للفحوصات الطبية، ويبدأ التدريب بشكل فردي بجانب أجويرو وإيمرسون.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى إقليم كتالونيا. (تويتر)