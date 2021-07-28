ديوكوفيتش يواصل مشواره نحو الذهب في أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 02:48 مساء
ديوكوفيتش . (تويتر)

تمكَّن النجم الصربي، والمصنف الأول عالميًا، ​دوفاك ديوكوفيتش​، من العبور إلى الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» لمنافسات كرة المضرب، بعد تغلبه على حساب ​أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا​ بنتيجة مجموعين مقابل لاشيء، وبواقع 6-3 و6-1.

وحقق «نوفاك» فوزه الثاني عشر في الأولمبياد والفوز رقم 616 له على الأراضي الصلبة، ليتأهل لمواجهة صاحب الأرض، الياباني كي نيشيكوري.

وعادل ديوكوفيتش رقم آندي موراي بعدد مرّات الفوز في الأولمبياد (12 فوزا) وبات على بعد فوز واحد من الرقم القياسي المسجل باسم روجير فيدرر.

ويتطلع «نوفاك» لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بما يسمى بـ«الجولدن سلام» وهو التتويج بالألقاب الأربعة الكبرى في عالم التنس، إضافة لذهبية الأوليمبياد؛ حيث فاز حتى الآن بكل من أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون، ويتبقى له الفوز بذهبية طوكيو وأميركا المفتوحة لكي يدخل تاريخ اللعبة.

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