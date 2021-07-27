على طريقة «تايسون».. ملاكم «يعض» أذن منافسه في أولمبياد طوكيو

ملاكم «يعض» أذن منافسه في أولمبياد طوكيو. (إنترنت)

استُبعد الملاكم المغربي يونس بعلا، من أولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء، بعد محاولته عض أذن منافسه النيوزيلندي دافيد نييكا في دور الـ16 من وزن 81-91 كلغم.

وذكّرت هذه الحادثة بالمشهد التاريخي للبطل الأميركي السابق مايك تايسون عندما قضم أذن إيفاندر هوليفيلد العام 1997.

واندفع بعلا نحو أذن النيوزيلندي بينما كان يمسك بذراعيه؛ لكن منافسه نجح بتجنُّب الهجوم الذي حدث في الجولة الثالثة، ولم يلاحظه الحكم السريلانكي شيرومالا ثامبو أو القضاة الخمسة.

وبعد نزال سيطر عليه نييكا وحسمه 5-0، أعلن المنظمون عن استبعاد الملاكم المغربي وإلغاء نتيجته برغم خسارته.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة العمل الخاصة بالملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية أن بعلا كان لديه نية واضحة في عض أذن خصمه في الجولة الثالثة من المباراة.

وأضاف أن بعلا تم استبعاده بسبب حركته غير المحتملة أثناء النزال.

وحاول نييكا التقليل من شأن الحادث في رسالة على حسابه في موقع «إنستغرام»: حماوة المعركة يمكن أن تخرج الأفضل والأسوأ في الناس، هذا جزء من الرياضة.. ليس لديّ سوى الاحترام لخصمي ويمكنني أن أقدّر الإحباط الذي شعر به.

وكان بعلا (22 عامًا) قد احتل المركز 17 في بطولة العالم الأخيرة للعام 2019.