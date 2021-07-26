اليابانية نيشيا تحرز أول ذهبية في تاريخ الأولمبياد

اليابانية موميجي نيشيا. (إنترنت)

أصبحت اليابانية موميجي نيشيا، البالغة 13 عاما، من أصغر الأبطال الأولمبيين في التاريخ، عندما أحرزت، اليوم الإثنين، ذهبية الشوارع الأولى في تاريخ رياضة السكايت بورد (ألواح التزلج)، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وسجلت نيشيا، البالغة 13 عاما و330 يوما، مجموع 15.26 نقطة، متفوقة على البرازيلية رايسا ليال، البالغة 13 عاما و203 أيام، والتي كانت قادرة أن تصبح أصغر متوجة في التاريخ، لكنها حلت ثانية مع 14.64 نقطة، فيما نالت اليابانية فونا ناكاياما (16 عاما) البرونزية مع 14.49 نقطة.

يذكر أن أصغر بطلة أولمبية في التاريخ هي الأميركية مارجوري غيسترينغ، المتوجة في الغطس (منصة 3 أمتار) عن 13 عاما و268 يوما في أولمبياد برلين 1936.