ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه كريم بنزيما بـ«كورونا»

الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني. (فرانس برس)

أعلن نادي ريال مدريد، صباح اليوم الجمعة، إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: «يعلن النادي الملكي، أن نتيجة اختبارات كورونا الخاصة بكريم بنزيما، جاءت إيجابية».

وشارك بنزيما هذا الصيف مع منتخب فرنسا في منافسات يورو 2020، لكن أبطال العالم ودعوا المسابقة من ثمن النهائي أمام سويسرا بركلات الترجيح.

ونجح كريم بنزيما خلال الموسم الماضي في تسجيل 30 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.