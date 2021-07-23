إمبراطور اليابان يعيد ذكرى عمرها 57 عاما في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

إمبراطور اليابان ناروهيتو. (إنترنت)

يعلن اليوم الجمعة، إمبراطور اليابان ناروهيتو، عن افتتاح أولمبياد طوكيو، ليكرر ما فعله جده عند افتتاح ألعاب طوكيو العام 1964.

واستقبلت اليابان نسخة 1964 بحفاوة كبيرة، حين كان ناروهيتو يبلغ أربع سنوات، وشكلت بداية عهد جديد للبلاد بعد التعافي من الحرب العالمية الثانية في طريقها لتصبح قوة اقتصادية.

لكن هذه المرة واجهت ألعاب طوكيو تعقيدات بسبب كوفيد-19 وسلسلة فضائح وأظهرت استطلاعات للرأي أن غالبية اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب وسط الوباء.

وذكر البلاط الإمبراطوري الشهر الماضي أن الإمبراطور ناروهيتو «يبدو قلقا» من أن تتسبب الألعاب في انتشار الفيروس.

ومع ذلك ينص الميثاق الأولمبي على أن يعلن افتتاح الأولمبياد رأس الدولة ما يتطلب حضوره مع استخدام صيغة دقيقة في خطابه في الافتتاح تتضمن كلمة «احتفال».

واجتمع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالإمبراطور أمس الخميس، وأكد له بذل المنظمين قصارى جهدهم للحد من انتشار العدوى بالبلاد.