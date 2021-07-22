وفاة مدرب المنتخب المصري السابق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 07:15 مساء
مدرب المنتخب المصري السابق مايك سميث. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم، اليوم الخميس، وفاة المدرب مايك سميث عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

وقال الاتحاد الويلزي في بيان رسمي، إن مايك سميث فارق الحياة، اليوم الخميس، مواسيًا أسرة الراحل.

وتولى مايك سميث، قيادة منتخب مصر في الفترة بين 1985 إلى 1988، وحقق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت على أرض مصر العام 1986، وهو المدرب البريطاني الوحيد الذي حصد اللقب الأفريقي.

وقاد مايك سميث، العديد من نجوم الكرة المصرية في بطولة أمم أفريقيا، وعلى رأسهم محمود الخطيب وطاهر أبوزيد والراحل ثابت البطل وأشرف قاسم وأحمد رمزي وشوقي غريب وجمال عبدالحميد.

وعمل مايك سميث أيضًا مدربًا لمنتخب ويلز في الفترة بين 1974 و1979، ثم تولى قيادة هال سيتي الإنجليزي في الفترة بين 1979 و1982، كما عاد لقيادة منتخب ويلز في 1994 لمدة عام واحد.

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