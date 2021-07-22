المنتحب السعودي يستهل مشواره في أولمبياد طوكيو بالسقوط أمام ساحل العاج

المنتحب السعودي أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو. (تويتر)

استهل المنتخب السعودي مشواره في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، بالخسارة 1-2، أمام نظيره منتخب ساحل العاج ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، على ملعب نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتقدّم المنتخب العاجي في المباراة عند الدقيقة 39 عن طريق عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه، في حين أدرك سالم الدوسري التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني أضاف فرانك كيسي نجم ميلان الإيطالي الهدف الثاني للمنتخب العاجي مع الدقيقة 66.

وفرّط المنتخب السعودي في أفضليته بالشوط الأول والذي سنحت له العديد من الفرص لكن الحارس العاجي تصدى لبعضها وجانبت المرمى بعضها.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الألماني في الجولة الثانية، يوم الأحد، في حين يلاقي منتخب ساحل العاج نظيره البرازيلي في اليوم ذاته.