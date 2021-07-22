مصر تقتنص نقطة من أنياب إسبانيا في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

مصر وإسبانيا في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020. (إنترنت)

فرض التعادل السلبي دون أهداف، سيطرته على مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني، صباح اليوم الخميس في افتتاح المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية (طوكيو).

وفشل الماتادور الإسباني في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية على مدار 90 دقيقة من الصمود، وتألق أبناء المدرب المصري شوقي غريب في إبعاد المحاولات الإسبانية، بينما خرج الثنائي داني سيبايوس وأوسكار مينجوزا، لاعبي إسبانيا، للإصابة في الشوط الأول.

بهذه النتيجة، حصد المنتخب المصري ونظيره الإسباني أول نقطة في هذه المجموعة قبل لقاء الأرجنتين وأستراليا في المجموعة نفسها.