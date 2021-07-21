ألابا مقدما نفسه لجماهير «ريال مدريد»: لست بديلا لراموس

ديفيد ألابا مع أسرته و بيريز يحمل قميص الريال. (إنترنت)

قال المدافع ديفيد ألابا، الوافد الجديد لـ«ريال مدريد»، إنه لم ينضم للنادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس، ووصل ألابا، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، إلى مدريد في انتقال مجاني من «بايرن ميونيخ» وسيرتدي القميص رقم «4» الذي حمله راموس خلال 16 عامًا في سانتياغو برنابيو.

وانتقل راموس (35 عامًا) إلى «باريس سان جيرمان» هذا الصيف، وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافة راموس، كما أبلغ لاعب النمسا في مؤتمر صحفي: «نعرف جميعًا أن راموس قضى وقتًا طويلًا هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائدًا للفريق، لكن في الواقع تحدثت مع النادي بالأمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حاليًا بالتشكيلة، ولم أرغب في سؤال لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وتابع: «أتشرف بارتداء القميص رقم 4، وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لاستبدال أحد. أنا هنا لأكون ديفيد ألابا».

ووقع ألابا (29 عامًا) على عقد لمدة خمس سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع «بايرن»، حيث فاز بالدوري الألماني عشر مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا ست مرات.