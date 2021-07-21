مصرية ترفع علم بلادها في افتتاح «أولمبياد طوكيو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 06:58 مساء
هداية ملاك. (أرشيفية : الإنترنت)

علقت بطلة منتخب مصر للتايكوندو، هداية ملاك، على اختيارها لحمل علم بلدها في حفل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ومن المقرر أن يقام الحفل بعد غد الجمعة، على أن تستمر المنافسة حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، واختارت اللجنة الأولمبية المصرية الثنائي هداية ملاك وعلاء أبو القاسم لحمل علم مصر في حفل الافتتاح.

وعلقت ملاك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، قائلة: «منذ خمس سنوات تفاجأت باختياري من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية لحمل علم مصر في ختام أوليمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦ في شرف كبير لم أكن أتوقعه ولا فكرت فيه، واليوم علمت باختياري لحمل علم مصر في حفل افتتاح أوليمبياد طوكيو بالاشتراك مع البطل الأوليمبي علاء أبو القاسم».

وأضافت: «الفضل والعزة أولًا وأخيرًا من عند الله، تشرفت باختياري لتمثيل بلدي وزملائي من الرياضيين الأبرز في أفريقيا والعالم، منهم الكثير من يستحق شرف حمل العلم، وإن لم يقع الاختيار عليهم هذه المرة، في أكبر محفل رياضي في التاريخ».

واختتمت: «أريد أن أشكر كل من وقف بجانبي حتى أصل لتلك اللحظة التاريخية، ويارب التوفيق لنا جميعًا في رفع علم بلدنا وتشريفها، وأن نكون عند حسن ظن ملايين المصريين».

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