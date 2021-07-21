ألمانيا تعلن تطعيم 95% من بعثتها في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 05:12 مساء
البعثة الألمانية في مراسم سابقة. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، ألفونس هورمان، أن 95% من 430 رياضيًّا ألمانيًّا، سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، جرى تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، وسط تزايد الأعداد.

وأضاف هورمان، اليوم الأربعاء، «هناك التزام بتطعيم أفراد الطاقم الطبي، وباقي أفراد بعثة ألمانيا للأولمبياد»، ويأتي ذلك رغم أن السلطات المحلية في اليابان، وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية، لم تفرض التطعيم باللقاح كأمر إلزامي، بحسب ما جاء عبر موقع «24».

وأضاف هورمان: «أردنا إظهار احترامنا لأصحاب الضيافة والمواطنين في طوكيو، والإشارة إلى أننا سنفعل كل شيء من أجل إقامة هذه الدورة بشكل آمن ومسؤول».

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