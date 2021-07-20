فاران يتجه نحو مانشستر يونايتد بـ50 مليون يورو بعد وداع ريال مدريد

رافاييل فاران. (أرشيفية : الإنترنت)

يضطر ريال مدريد للتخلي عن خدمات رافاييل فاران، وسيحصل النادي الملكي على 50 مليون يورو من مانشستر يونايتد، علاوة على ذلك، فإن ريال مدريد سيكون قد ضحى خلال الصيف الحالي باثنين من المدافعين اللذين قاداه إلى المجد في بطولة دوري أبطال أوروبا؛ حيث سمح برحيل سيرجيو راموس لإنقاذ 12 مليون يورو من كتلة الرواتب، والآن أصبح انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد أمرًا واقعًا.

ريال مدريد سيغلق رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد في صفقة تتراوح قيمتها بين 50 و55 مليون يورو؛ حيث إن حالة فاران مختلفة تمامًا عن راموس، فالمدافع الفرنسي لا يزال في أفضل حالاته وبعمر 28 عامًا، ومن ناحية أخرى فإن القائد السابق للنادي الملكي يبلغ من العمر 35 عامًا ودخل المرحلة الأخيرة في مسيرته، لكن الواقع هو أن ريال مدريد اضطر للتخلص من اللاعبين من أجل موازنة حساباته المستقبلية، بحسب ما نقله موقع «آس» الإسباني.

وخلال آخر موسمين، كان يحصل الريال على فائض رمزي رغم انخفاض الدخل بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وبالنسبة إلى الموسم الثالث فإنه يحتاج إلى بيع لاعب بقيمة كبيرة، ولا يوجد في الفريق لاعب يتمتع بقيمة مثل قيمة فاران، الذي يدخل العام الأخير في عقده مع النادي، وجاء انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد، حيث لا يرغب الفرنسي في العودة إلى ريال مدريد لبدء فترة التحضير للموسم الجديد تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ثم يذهب إلى «الشياطين الحمر» ليبدأ التدريب مع النرويغي أولي جونار سولسكاير.

رحيل فاران من ريال مدريد بقيمة تتراوح بين 50 و55 مليون يورو، سيجعله يدخل قائمة أغلى عمليات البيع التي يقوم بها النادي الملكي في تاريخه، ويتصدر كريستيانو رونالدو هذه القائمة حين رحل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، وثانيًا تأتي صفقة انتقال ألفارو موراتا إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو، وثالثًا رحيل أنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد نفسه مقابل 75 مليون يورو.