أتلتيكو مدريد يلاعب برشلونة على غريزمان تحت ضغط الإفلاس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 05:50 مساء
أنطوان غريزمان. (أرشيفية : الإنترنت)

أوقف نادي برشلونة المفاوضات مع نادي أتلتيكو مدريد، بشأن عودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، إلى كتيبة دييغو سيميوني الصيف الحالي، في صفقة تبادلية، وعرض نادي أتلتيكو على برشلونة الحصول على خدمات ساؤول نيغيز، مقابل انتقال أنطوان غريزمان إلى «الروخيبلانكوس»، إلا أن النادي الكتالوني تمسك بالحصول على مقابل مادي إضافي بجانب ساؤول، للسماح برحيل غريزمان.

ورفض أتلتيكو مدريد تمامًا دفع مبلغ إضافي لإعادة غريزمان، متمسكًا بعامل الوقت حتى يستطيع إجبار برشلونة على بيع المهاجم الفرنسي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها النادي الكتالوني، ولم يفقد نادي أتلتيكو الأمل في إعادة غريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في حال لم يستطع نادي برشلونة بيعه حتى منتصف أغسطس المقبل، بحسب ما نقله موقع «24».

ويرى أتلتيكو أن برشلونة مجبر على بيع غريزمان الصيف الحالي، وفي ظل عدم وصول أي عروض له حتى الآن، فإن «الروخيبلانكوس» يستطيع حسم الصفقة لصالحه مع نهاية الميركاتو.

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