انسحابات قاتلة وضربات اقتصادية مدمرة لدورة الألعاب الأولمبية بـ«طوكيو»

وقفة احتجاجية لرفض أولمبياد طوكيو. (إنترنت)

تتوالى الضربات لأولمبياد طوكيو؛ حيث قررت المزيد من الشركات اليابانية عدم إرسال مسؤولين تنفيذيين إلى حفل الافتتاح، المقرر الجمعة المقبل؛ بينما تتزايد المخاوف بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية أثناء فترة تفشي وباء «كورونا».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن كبار المسؤولين في شركات «نيبون تلغراف آند تيليفون كورب» و«فوجيتسو ليمتد» و«إن إي سي كورب»، لن يشاركوا في الحدث، لأن المنظمين قرروا إقامة دورة الألعاب الأولمبية من دون متفرجين، وذلك بحسب ما قاله متحدثون باسم شركات التكنولوجيا العملاقة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة «تويوتا»، وهي أبرز الجهات الراعية للأولمبياد، أن رئيسها، أكيو تويودا، وأعضاء آخرين في الشركة، لن يحضروا حفل الافتتاح، وكانت تقارير إعلامية ذكرت، أمس الإثنين، أن شركة «تويوتا» لن تبث إعلانات لها تتعلق بدورة الألعاب الأولمبية، بسبب وجود مخاوف حول الأولمبياد على نطاق واسع في اليابان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشركة اليابانية المصنعة للسيارات، أنها كانت تعمل على سحب إعلاناتها المتعلقة بالأولمبياد نظرًا للحالة الضبابية حول إقامة الدورة الأولمبية المقررة في الفترة ما بين 23 يوليو الجاري والثامن من أغسطس المقبل في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويبدو أن الشركة تخشى من تأثر صورتها بارتباطها بالدورة الأولمبية، في ظل اعتراض أغلب اليابانيين على استضافة الدورة في ظل الوضع الحالي، وتعد «تويوتا» واحدة من 14 جهة راعية ذات برنامج مميز للجنة الأولمبية الدولية، تنفق مليارات الدولارات لحقوق الدعاية الحصرية.

وفتح رئيس اللجنة المنظمة لـ«أولمبياد طوكيو» توشيرو موتو، باب التكهنات حول مصير دورة الألعاب الأولمبية، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في القرية الأولمبية، وكان منظمو دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، قد سجلوا تسع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وترفع هذه الحالات الجديدة عدد الاختبارات الإيجابية منذ أول يوليو إلى 67 حالة.

وقال موتو، في تصريحات إعلامية: «لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث مع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»؛ لذلك سنواصل المناقشات إذا كان هناك ارتفاع في عدد الحالات، لقد اتفقنا على أنه بناء على وضع فيروس «كورونا»، سنعقد محادثات خماسية مرة أخرى، في هذه المرحلة، قد ترتفع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» أو تنخفض، لذلك سنفكر فيما يجب أن نفعله عند نشوء الموقف».

وتتواصل الإصابات بفيروس «كورونا» في القرية الأولمبية، وتعود أحدث الإصابات إلى مدرب منتخب التشيك للكرة الطائرة الشاطئية، النمساوي سيمون ناوش، وذلك بحسب ما أفاد مسؤولون إلى موقع «آس» الإسباني.