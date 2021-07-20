منتخب اللاجئين قصة أولمبية جديدة تنتظر التوهج في طوكيو

منتخب اللاجئين في ريو دي جانيرو. (أرشيفية : الإنترنت)

تستقبل دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة في طوكيو، وللمرة الثانية في تاريخ المنافسات، فريقا أولمبيا من اللاجئين، يضم 29 رياضيا جمعتهم أقدار مختلفة، وباتوا مصدر إلهام، فإليكم قصة هذا الفريق المختلف عن الوفود الأخرى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

التأسيس

في العام 2012 شارك عداء الماراثون اللاجئ في الولايات المتحدة ويدعى غور ماريال، في أولمبياد لندن كرياضي مستقل، كان قد فر من السودان، لكنه لم يكن يحمل الجنسية الأميركية ولم تكن لجنوب السودان المستقل حديثا لجنة أولمبية.

خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي انعقدت في أكتوبر 2015، وفي خضم أزمة اللاجئين العالمية، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إنشاء فريق اللاجئين الأولمبي، الأول من نوعه، للمشاركة في أولمبياد ريو 2016.

يتلقى الرياضيون المشاركون منحة، ومنذ ألعاب ريو، تم استثمار حوالى مليوني دولار لهؤلاء الرياضيين اللاجئين، وأثمرت عروض الفريق في البرازيل إنشاء مؤسسة اللاجئين الأولمبية، التي تهدف إلى إتاحة الوصول إلى الرياضة لمليون لاجئ شاب بحلول العام 2024.

العلم والنشيد

على عكس الوفود الأخرى، يشارك هؤلاء الرياضيون تحت الراية الأولمبية، وفي حال فاز أعضاؤه بميداليات، فيرفع العلم الأولمبي الشهير بالحلقات الخمس على إيقاع النشيد الأولمبي أيضاً في حال صعوده إلى المنصة.

أما الرمز المختصر لاسم الدولة الذي يكون عادة ثلاثة أحرف تشير إلى جنسية اللاعب، فسيكون «فال»، أي الفريق الأولمبي للاجئين، وسيكون فريق اللاجئين ثانيا في استعراض حفل افتتاح الألعاب، بعد الوفد اليوناني مباشرة.

في ريو

تنافس عشرة رياضيين من إثيوبيا وجنوب السودان، الذين شكلوا بمفردهم نصف الوفد، إلى جانب آخرين من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أولمبياد البرازيل إلى جانب 11 ألف مشارك آخر، وتنافس ستة مشاركين في ألعاب القوى، واثنان في السباحة واثنان في الجودو.

حينها، حملت روز لوكونين المتخصصة في سباق 800 م والتي أجبرت على الفرار من جنوب السودان سيراً على الأقدام للاحتماء في كينيا في العاشرة من عمرها، العلم الأولمبي في حفل الافتتاح، أما في الحفل الختامي، فكان بوبول ميسينغا، لاعب الجودو من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي لجأ إلى البرازيل، هو حظي بذلك الشرف.

طوكيو

تمت مساعدة 56 رياضيا من خلال المنح، واختير 29 رياضيا للمشاركة في ألعاب طوكيو استنادا إلى أدائهم، لكن أيضا بناء على تأكيد وضعهم كلاجئين من قبل المفوضية الأممية العليا للاجئين، ولعب التاريخ الشخصي والرغبة في وجود فريق تمثيلي متنوع من حيث التخصّصات الرياضية والجندر وبلدان المنشأ، دورا في اختيار الفريق.

ومن بين الفائزين الـ29 المحظوظين، تسعة من سوريا، وخمسة من إيران، وأربعة من جنوب السودان، وثلاثة من أفغانستان، واثنان من إريتريا، بالإضافة إلى لاجئ واحد لكل من الكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والسودان وفنزويلا، ويتنافس هؤلاء في 12 رياضة.

سبق وتواجد ستة من هؤلاء في ريو، منهم السباحة السورية يسرا مارديني، وبرز بعض الرياضيين بالفعل، ففازت كيميا علي زاده التي فرت من إيران بحثا عن ملجأ في ألمانيا العام 2020، بميدالية برونزية بالتايكوندو في ريو، أما مواطنها جواد محجوب الذي لجأ إلى كندا، فأحرز ذهبية الجودو في بطولة آسيا العام 2013.

مصدر إلهام

قال باخ: «إنه عندما تتواجدون، أنتم أعضاء الفريق الأولمبي للاجئين ورياضيو اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم في طوكيو في 23 يوليو، ستبعثون برسالة قوية من التضامن والصمود والأمل للكوكب بأسره».

من جهته، قال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي «يسعدني جدا أن أهنئ جميع الرياضيين، الذين هم جزء من فريق اللاجئين الأولمبي في طوكيو، إنهم مجموعة استثنائية من الأشخاص، الذين سيكونون مصدر إلهام للعالم بأسره».